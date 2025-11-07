日本相撲協会は7日、福岡国際センターで大相撲九州場所（9日初日）の取組編成会議を開き、初日、2日目の取組を決めた。2場所連続優勝を目指す横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）は初日に小結・高安（35＝田子ノ浦部屋）、2日目には平幕・伯桜鵬（22＝伊勢ケ浜部屋）と対戦する。この日、大の里は福岡市西区の二所ノ関部屋で調整した。本場所で使用する青の締め込み姿で四股、てっぽうなど基礎運動中心に約1時間、汗を流した。