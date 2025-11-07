埼玉県三郷市の市議会議員が、市役所の窓口で「犯罪者はここにいちゃいけない」などと怒鳴り、職員の業務を妨害したとして書類送検されたことがわかりました。関係者によりますと、三郷市議会の関根和也議員はことし7月下旬から9月下旬にかけて、市役所の窓口で「官製談合をやったんだよ」「犯罪者はここにいちゃいけないんだよ」などと複数回にわたって怒鳴り、職員の業務を妨害した疑いがもたれています。三郷市・関根和也市議（