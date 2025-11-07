【ワシントン＝中根圭一】米テネシー州のノックスビル動物園は、獣医師ではない神経外科医がチンパンジーの腫瘍を摘出する手術に成功したと発表した。専門家は、人間と動物の健康面の課題を分野横断的に解決する「ワンヘルス」の好例として評価している。手術を受けたのは３４歳の雄のチンパンジー「ルー」。足を引きずる様子が見られたため検査し、脊髄に神経を圧迫する腫瘍が見つかった。医師や獣医師らがチームを結成し、９