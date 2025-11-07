電気自動車大手テスラの株主総会で、イーロン・マスクCEOに対する約150兆円の巨額報酬案が承認されました。マスク氏への業績連動型の報酬案は、今後10年間で複数の指標を達成するごとに、テスラの株式が付与されるというものです。総額は最大約1兆ドル、日本円で153兆円に達する見込みで、承認されるかどうか注目が集まっていました。6日に行われた株主投票で、報酬案は賛成多数で承認されました。テスラ イーロン・マスクCEO：AI