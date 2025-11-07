立憲民主党の杉尾秀哉参院議員が７日、Ｘを更新。４日にＸで大量の迷惑メールが事務所に送られていることを明かしているが、この日は「警察に相談にいった」と報告した。杉尾議員は４日に「土曜日未明から午後にかけてご覧のようなメールが実に１５３０通も私の事務所のアドレスに届いていました。差出人や電話番号は違っていますが、内容は『高市早苗さんや安倍昭恵さんを誹謗中傷するのはやめていただけないか』というもので