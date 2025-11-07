全国有数の「すしのまち」で、美しすぎるおすしが話題です。天然のいけすとも呼ばれる富山湾。6日に漁が解禁されたのは、冬の味覚の代表格「ズワイガニ」です。初日に行われた競りでは、最上級の特選カニ1匹に10万円近くの値がつきました。その富山湾を望む富山市は「すしのまち」として知られていますが、「ガラスのまち」としての顔もあるんです。今、そのコラボが大きな話題となっています。透き通ったマグロやエビ。ガラスで作