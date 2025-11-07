日本政策金融公庫のまとめによりますと、2025年7月から9月の県内景況は、小企業で悪化したものの、中小企業では改善しました。日本政策金融公庫徳島支店では、原則、従業員20人未満の小企業53社と原則20人以上の中小企業33社から、2025年7月から9月の景況について回答を得ました。それによりますと、小企業では景況が「好転」したとする企業の割合から「悪化」したとする企業の割合を引いた値はマイナス26.4で、前の四半期から12.8