上板町の御所カントリークラブで11月7日、女性アマチュアゴルファーによる大会「菊花杯」が開かれています。（参加者）「楽しんで、（スコア）80で回れるように頑張ります」この大会は、女性アマチュアゴルファーに親睦を深めてもらおうと、上板町の御所カントリークラブが毎年、開いています。7日は、42歳から77歳までの102人が参加。晴天の中、阿讃山脈に作られた高低差のあるコースを舞台にハン