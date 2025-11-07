佐渡市に離島留学していた高校生が祭りに合わせて佐渡を訪れ、鬼太鼓の舞いを披露しました。佐渡市両津の鷲崎集落に鳴り響く伝統芸能・鬼太鼓の音。ことしの秋祭りで初めて鬼の舞に挑戦したのは、中学生時代に佐渡に離島留学していた高校1年生の樋宮花音さんです。花音さんはこの春地元の五泉市に戻りましたが、留学中に出会った鬼太鼓に魅せられ卒業後も月に数回稽古に通っていました。〈樋宮花音さん〉「毎回、少しずつ成長でき