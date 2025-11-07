大谷からの言葉に安堵したというロハス(C)Getty Images文字通り起死回生の一打だった。現地時間11月1日に行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦で、9回表に飛び出したミゲル・ロハス（ドジャース）の同点ソロアーチだ。【動画】9回1死から起死回生！ロハスの同点ホームランを見る球団史上初の“世界連覇”をグッと手繰り寄せた。ドジャースが3-4とリードされた9回一死無塁で打席に入ったロハス。この試合まで今シリ