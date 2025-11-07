中国国家移民管理局は、外国人が入国する際にオンライン申告を11月20日から可能とすると発表した。「開放拡大及びサービスの高品質な発展を支援するための10項目の革新措置実施に関する公告」で明らかにしたもので、同日から中国国家移民管理局の政府ウェブサイト、行政サービスプラットフォーム、「移民局12367」アプリ、WeChat（Alipay）内ミニアプリなど提出コードをスキャンすることで、入国に関する情報を申請できるようにな