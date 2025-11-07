スポーツの秋です。 五島市で恒例のグラウンドゴルフ大会が開かれました。 生涯スポーツとして誰でも楽しめる「グラウンドゴルフ」。 五島市ではスポーツによる交流人口の拡大を目的に3年前から大会を開いています。 今年は、県の内外から300人あまりが参加しました。 秋晴れの空の下、はつらつとしたプレーに大きな歓声が上がっていました。