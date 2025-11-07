創刊39周年記念、そして休刊号となるアイドル雑誌『Duet』（ホーム社）12月号がきょう7日に発売された。最後の表紙はSnow Manが飾っている。【裏面カット】ぎゅっと集まり笑顔！おしゃれなSnow Manこれぞ“アイドル誌”とばかりに、元気いっぱいにDuetラストの表紙を飾ったSnow Man。創刊記念号恒例のクリアピンナップにも登場し、グラビアページでは渡辺翔太と宮舘涼太“ゆり組”をはじめ、仲のいいコンビネーションで彩る。