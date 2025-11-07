特別支援学校の生徒たちが地域へ恩返しをしようと、施設の清掃活動を行いました。 地域センターの窓を丁寧に拭き上げていきます。 清掃活動に取り組むのは、鶴南特別支援学校高等部の生徒3人です。 去年始まった作業学習の一環で「地域への貢献」と「職業的自立への意欲を高める」目的で実施されました。 （鶴南特別支援学校高等部2年生） 「たくさんの人に喜んでもらえるように、窓掃除を頑張った