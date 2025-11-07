きょう１１月７日は立冬です。京都の冬の味覚「千枚漬」の漬け込み作業が最盛期を迎えています。「かんながけ」で薄く均等に削られていく「聖護院かぶら」。京都の老舗漬物店「大安」が手がける千枚漬の漬け込みです。削ったかぶらを花びらのように重ねて３日間塩漬けにし、さらに２日間、北海道産の昆布と秘伝の調味液で漬け込むと完成です。（大安大角安史社長）「昆布のうまみをしっかりと引き立てたそんな千枚漬けに