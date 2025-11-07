きのう解禁されたズワイガニ漁。石川県産のオス「加能ガニ」の中でも、最高級品は「輝」のブランド名で出荷されます。昨夜の初競りでは、能登の珠洲市で水揚げされた重さ1.7キロを超えるカニが「輝」に認定され、金沢市内の旅館がこれまでで2番目に高い450万円で競り落としました。