京都の年末恒例行事、吉例顔見世興行を前に「まねき書き」が始まりました。長さ１．８メートル、幅３０センチのヒノキの板に、墨をたっぷりとふくませた筆で東西の人気歌舞伎役者の名前が書き込まれます。太く丸みを帯び隙間が少ない「勘亭流」という書体で、「客席が隙間なく埋まるように」という願いが込められています。（まねき書き担当川端清波さん）「極力肉太に丸く、無事円満に滞りなくいきますようにという願いをこ