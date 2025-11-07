「秋の火災予防運動」を前に、俳優の鈴木福さんが一日消防署長を務めました。鈴木福さん「一斉放水、始め！」東京消防庁の新宿消防署の一日署長を務めたのは、俳優の鈴木福さんです。きょう（7日）午前、高層ビルで火災が発生した想定で消火訓練が行われました。鈴木福さん「僕たちが一人一人が意識を高めていくことで、さらに安全性が高まると思います」東京消防庁の市川博三消防総監は「来年は歌舞伎町ビル火災から25年を迎える