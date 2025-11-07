東京・歌舞伎町にあるコンセプトカフェで無許可で女性従業員に客を接待させたとして、店の経営者の男が逮捕されました。風営法違反の疑いで逮捕されたのは、新宿区のコンセプトカフェ「ZOOBOX」の経営者・谷奥亮容疑者（43）で、今月4日、無許可で女性従業員に30代の男性客の接待をさせた疑いがもたれています。警視庁によりますと、この店では、動物の耳のカチューシャを身に着けた女性従業員がボックス席で客と談笑するなどして