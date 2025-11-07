東京・中野区のトレーディングカード販売会社に侵入し、あわせて800万円相当のポケモンカード9枚を盗んだとして、会社社長の男が警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは、Web広告などを手掛ける会社の社長・羽根田竜樹容疑者（37）で、今年8月、中野区のトレーディングカード販売会社に侵入し、ポケモンカード9枚、あわせて時価800万円相当を盗んだ疑いがもたれています。警視庁によりますと、羽根田容疑者はポケモンカードの販売