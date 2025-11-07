１１月７日未明、兵庫県尼崎市の国道でＵターンしようとした乗用車にバイクが衝突する事故があり、バイクを運転していた男性が死亡しました。警察によりますと、７日午前０時半ごろ、尼崎市杭瀬の片側２車線の国道で左車線から交差点をＵターンしようとしていた乗用車と直進してきたバイクが衝突したということです。バイクに乗っていた尼崎市の会社員・神原寿康さん（４３）が病院に搬送されましたがその後、死亡が確認され