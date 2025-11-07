7日午後0時7分ごろ、愛知県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は愛知県西部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは2.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、愛知県の岡崎市、豊田市、安城市、西尾市、高浜市、愛知みよし市、それに幸田町です。【各地の震度詳細】■震度1□愛知県岡崎市豊