阪神は7日、11月10日（月）に高知県で開催される優勝記念パレードに参加する監督・選手のメンバーを発表した。参加メンバーは以下の通り。◆ 参加メンバー（予定）＜監督＞藤川球児＜選手＞工藤泰成、門別啓人、早川太貴、石井大智ラファエル・ドリス、中川勇斗、嶋村麟士朗郄寺望夢、前川右京＜高知県出身OB＞江本孟紀氏、中西清起氏※参加メンバーは急遽変更となる可能性あり