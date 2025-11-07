今週は中央G1開催がひと休みとなる中、武豊騎手は土日ともに京都競馬で合計12鞍に騎乗予定。土曜京都9Rのリリーフィールドでは、前走でタイム差なしの惜しい2着と力を示した一頭に再び跨る。前走は勝利が目前に迫ったところでわずかに交わされる悔しい内容。それでも現級では明らかに能力上位で、芝からダート替わりでも対応できる柔軟さが強みだ。引き続き勝ち上がりを狙える舞台が整ったといえる。【武豊日記】フォーエバー