ロングセラーコンパクトバンが仕様向上日産は2025年11月7日、コンパクトバン「NV200バネット」の一部仕様向上モデルを発表しました。2025年12月15日に発売予定です。日産のロングセラーコンパクトバン「NV200バネット」【画像】超カッコいい！ これが日産の「実用特化バン」です！ 画像で見る（99枚）NV200バネットは2009年5月に登場しました。従来のバンとは異なるFFプラットフォームを採用し低床化と広い室内空間を実現