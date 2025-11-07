◇FIFA U-17ワールドカップ（カタール、3日〜27日）FIFA U-17ワールドカップは6日、グループA、B、C、Dの第2戦が行われました。48チームが参加し、4チームずつ12のグループに行われているサッカーのU-17ワールドカップグループステージ。各グループ上位2チームと各グループ3位成績上位8チームの32チームがノックアウトステージに進出します。グループBの日本は、初戦でモロッコに2-0で勝利。6日の第2戦ではニューカレドニアと対戦