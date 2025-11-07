フリーアナウンサー高見侑里（38）が7日、インスタグラムを更新し、19年に結婚したflumpoolのベーシスト尼川元気（40）との第1子妊娠を報告した。「この度新たな命を授かりました。お仕事につきましては、体調を見ながら続けさせていただく予定です。応援してくださっている皆様、お世話になっている関係者の皆様に、この場をお借りして、改めて感謝申し上げます」とつづった。