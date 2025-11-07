俳優キム・ソンチャンさんがこの世を去って26年が経った。【画像】生放送中に下半身を…韓国テレビ史上最悪の「放送事故」キム・ソンチャンさんは1999年11月7日、急性マラリアによりこの世を去った。45歳だった。当時、キム・ソンチャンさんはKBS2の冒険バラエティ番組『挑戦！地球探検隊』の撮影でラオスとタイの国境地域の奥地を訪問した際、現地で脳性マラリアに感染。帰国後に病状が悪化し治療を受けたが、帰らぬ人となった。1