東海地方はきょうは日中は暖かくなるものの、夜は空気がヒンヤリとするでしょう。 【写真を見る】きょうは晴れて過ごしやすいものの強い風が 夜はヒンヤリ肌寒く 土曜は晴れるも日曜は雨予想 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報(11/7昼) 正午前の名古屋市内です。雲はほとんどなく、すっきりと晴れています。名古屋では午前10時半ごろに気温が20℃を超え、この時間も過ごしやすい気温が続いています。 きょうは午後も青空が続く見