11月2日（日）に放送した「家、ついて行ってイイですか？」（毎週日曜夜8時50分）では、埼玉県で出会った永谷さん（48）の家について行きました。【動画】マイホームを襲った大惨事！玄関に大量のペットボトル…思い出を全て失ったワケ＆50歳で転職…錣山部屋を支えたオトコ激安スーパーで買い物をしている男性を発見！ 「家、ついて行ってイイですか？」と聞くと、「ついて行ってイイと思いますよ」と、取材を快諾してくれました