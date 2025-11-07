フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は７日、仙台育英高が１日に男子サッカー部で３年生の部員が複数の部員から不適切な言動を受ける被害があったとして、学校がいじめ防止対策推進法に基づく「いじめ重大事態」として調査していることを発表したことを報じた。番組では、今回の問題の経緯を報道。それによると被害を訴えた部員は、１年生だった一昨年春頃から「うざい」「デブ」などの暴言を