◆第６１回京王杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月８日、東京競馬場・芝１４００メートル）新馬勝ちから２連勝で重賞初制覇を狙うシュペルリング（牡２歳、美浦・嘉藤貴行厩舎、父シスキン）は１１月７日、朝一番に美浦・坂路を６３秒７―１５秒２で駆け上がって、最終調整を済ませた。まだキャリア１戦だが、同じ東京の舞台を経験しているのは強みだ。嘉藤調教師は「思ったよりも落ち着いているし、競馬を使った割にテンションが上がって