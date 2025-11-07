妊娠8か月のりさ(28歳)は、夫サトル(30歳)の不倫を知りながら、愛する子を守るため、冷たい復讐心を心に宿す。彼は偽りの和解で妻を欺き、不倫相手・園子(29)と密会を継続。りさは涙を捨て、弁護士と共に水面下で決定的な証拠を積み重ねて…。『不倫女に1500万円請求した話』第3話をごらんください。 夫・サトルの不倫を知り、謝罪を受けても信じきれない妻・りさ。夫が不倫継続している証拠を集め、さらなる地獄に落とす準備を