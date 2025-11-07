米沢市の山間部にある温泉旅館の建物内に居座っていたクマ1頭は7日昼前、緊急銃猟により駆除されました。クマが居座っているのは米沢市大沢にある滑川温泉の福島屋です。警察によりますと、7日午前7時半ごろ、建物の1階部分にクマ1頭が入り込んでいるのを経営者の妻が発見し、警察に通報しました。クマは体長1.5メートルぐらいで午前11時現在も居座ったままだということです。旅館には当時、経営者の70代男性と70代の妻、40