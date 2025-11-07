やるじゃん大貴族号！大貴族号（筆者が所有する先代マセラティ・クアトロポルテ）は北に向かう。どこまでもどこまでも。そして、秋田県に入ったあたり（距離にして約640km）で、燃料計の残量が約2割になり、警告灯が点いた。そろそろ入れておかなくては。【画像】秋田県男鹿半島を自走で目指す！大貴族号こと清水草一の先代マセラティ・クアトロポルテ全23枚先代クアトロポルテは燃費が悪い。車両重量約2トン＋高回転高出力型の4