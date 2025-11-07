東京六大学野球連盟は、29日午後1時から東京・明治神宮野球場で「東京六大学野球連盟結成100周年記念試合 六大学オールスター東西対決」を開催する。【写真】めっちゃいい笑顔…「アジアカップ」4連覇を達成した“侍ジャパン”野球女子日本代表この試合は、同連盟結成100周年記念として今年行われてきたさまざまな事業の一環として行われるもの。4年生含む東京六大学野球現役部員の出身高校をもとに東西にチーム分けし、チーム