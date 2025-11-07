ロッテはドキュメンタリー映画のタイトルが「MARINESDOCUMENTARY2025すべての敗れざる者たちへ」に決定したと発表。7日から特設サイトでティザー映像を公開した。作品は春季キャンプから密着で取材を開始し、選手の素顔や試合の裏側などチームの様々な姿を描くドキュメンタリー映画で、2023年から続く3作目。今回は千葉県出身の志真健太郎氏が監督を務めた。志真監督は「僕は千葉県の高校球児でした。仲間と千葉マリン