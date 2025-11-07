ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者の井上尚弥（大橋）が６日、自身のＳＮＳを更新。「たまーにの息抜きに肉会またやりましょー！！」とつづり、焼肉店の前で撮影した大橋ジムの後輩らとの集合写真などを投稿した。写真には尚弥を加え、日本ミニマム級王者の森且貴ら９人がズラリ。フォロワーからは「焼肉いいなーお肉はパワー貰えますね」「たまの息抜きいいですね」「お店にあった肉全部なくなったんじゃ