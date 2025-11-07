金融庁は７日、３メガバンクなどが検討している「ステーブルコイン」の共同発行に向けた実証実験を支援すると発表した。実証実験は今月中にも始まる見通しだ。実証実験には三菱ＵＦＪ銀行、三井住友銀行、みず銀行の３メガバンクのほかに、デジタル資産取引の共通基盤をつくる合弁会社「プログマ」、社内決済での活用を検討する三菱商事も加わる予定。国境をまたいだ送金などで、利用者の保護や法令上の課題を点検する。ステ