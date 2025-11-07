MLBナショナルリーグのシルバースラッガー賞が6日（日本時間7日）発表され、大谷翔平選手（31）が指名打者部門で選出された。2021年、23年、24年に次ぐ3年連続4度目の受賞で、イチローさんを抜いて日本人選手最多となった。シルバースラッガー賞は各ポジションごとに最も優れた打者に贈られる賞で、「打撃のベストナイン」とも呼ばれ、各チームの監督・コーチの投票により選出される。大谷は2025年シーズン、主要な打撃タイトルこ