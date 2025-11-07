北欧をテーマにした温浴施設｢おふろcafe utatane｣(埼玉県さいたま市)で、ハチミツ美容ブランド｢&honey｣とのコラボレーションイベント｢#ハチミツまみれ｣が2025年11月1日~30日まで開催。｢&honey 重炭酸 ハチミツ バスタブレット｣の発売にあわせて企画されたこのイベントでは、浴室･カフェ･休憩スペースなど館内のさまざまな場所でハチミツをテーマにした特別な体験を楽しめます。 北欧のリラックス