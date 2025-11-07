フィリピンに再び台風26号が直撃する恐れがあります。10日ごろ「非常に強い」勢力で、フィリピンに最接近する見通しです。その後、台風は北寄りに進路を変えて、来週半ばには沖縄や奄美に接近する恐れがあります。また来週後半には、本州の南に進む予想もあり、台風の北側に伸びる前線が活発化し、太平洋沿岸や伊豆諸島で雨の量が多くなる可能性もあります。最新の情報に注意が必要です。