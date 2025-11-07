Kan Sanoが、約3年半ぶりにビルボードライブ横浜公演を2026年2月22日に開催する。 （関連：藤原さくら×澤部渡（スカート）、eill×Kan Sano、みゆな×クボタカイ……実力派シンガーがタッグで開花させた魅力） 1日2ステージ制で行う本公演は、彼の多彩な才能を惜しみなく享受できる公演に。1stステージと2ndステージでそれぞれ異なるコンセプトのショーが用意され、1stステ}