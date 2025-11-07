東京都内にある県のアンテナショップで、ことしの新米を消費者にPRするイベントが開催されました。炊飯器から立ち上るコメの湯気。都内にある県のアンテナショップ「THE NIIGATA」で行われたのは、ことしの新米をPRするイベントです。11月6日は抽選で選ばれた約60人が参加しました。〈来場者〉「めちゃくちゃおいしかったので来られてよかったです。コシヒカリはまたおかわりしてきました」〈来場者〉「新潟の生産者さんが作ってく