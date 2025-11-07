私はミカ。夫と息子のカズマ（小2）と3人で暮らしています。幼稚園からのママ友、サツキさんはよく私たち親子を遊びに誘ってくれます。けれどそれは「うちの車に一緒に乗って行く」のが前提。サツキさんの息子・ヒビキくんとは今はそこまで仲良くないようだし、こちらが負担してまで遊ぶ必要はあるのかな、なんて思いはじめてきました。そんなある日、サツキさんから「次の土曜、ふれあい動物園と会員制スーパーへ行こう」という提