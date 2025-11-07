¥Ï¥ó¥Ç¥£¥­¥ã¥Ã¥×¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤È¡¢¼Ö°Ø»ÒÀ¸³è¤ÎÆü¾ï¤òYouTube¤Ê¤É¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤ÎÎëÌÚº»·îÍÆµ¿¼Ô¡Ê28¡Ë¡£·Ù»ëÄ£¤Ï11·î4Æü¡¢Ä¹½÷¤ÎÍ¥°¦¤Á¤ã¤ó¡ÊÀ¸¸å3¥ö·î¡Ë¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Æ±ÍÆµ¿¼Ô¤ò»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£Æ±ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¼èºà¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Îø¤ä½Ð²ñ¤¤¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ê½÷À­¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤ÎÈ¾À¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£ ¡Ò²èÁü¡ÓÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¾®¤µ¤ÊÌ¼¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°ÎëÌÚÍÆµ¿