これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、下越の沿岸の地域と佐渡に波浪注意報が発表されています。 下越・佐渡では、7日(金)昼過ぎ～8日(土)朝まで高波に注意してください。 ◆7日(金)これからの天気 各地とも晴れますが、夕方以降は次第に雲が広がるでしょう。 降水確率は、20%以下のところが多くなっています。 ◆7日(金)の予想最高気温 最高気温は16～19℃の予想です。 昨日と比べて同じく