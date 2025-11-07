J1アビスパの上島拓巳（28）が、激しくなったセンターバック陣の競争で再アピールを目指す。9月13日のC大阪戦で右脚を痛めて途中交代。リハビリを経て、10月26日の湘南戦で復帰した。自身の離脱の間、他の選手が持ち味を発揮し、チーム状態も上向き。残り3試合、「来季以降につながるパフォーマンスを出さないと」と闘志を燃やしている。湘南戦は後半35分からピッチへ。10分間プレーして3試合連続となるクリーンシートに貢献。