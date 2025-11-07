新潟市で潜水士の候補生を選ぶ選考会が開かれ、若手海上保安官が体力測定などの試験を受けました。 潜水士は、海難事故などで人命救助などにあたる海上保安官の精鋭です。この日の選考会には5人が参加し、素潜りで泳ぐ力を測定したり1500m走などの体力測定をしました。 ■伏木海上保安部 伊川虎太郎さん(24) 「高度な知識と技術を持った国民から信頼を得られるような潜水士を目指していきたいと考えています。」 この選