米国のジュニアゴルフを統括するAJGA（アメリカン・ジュニア・ゴルフ・アソシエーション）は6日、今年の『プレーヤー・オブ・ザ・イヤー』および『AJGAジュニア・オールアメリカン』チームのメンバーを発表。タイガー・ウッズ（米国）の長男で、フロリダ州ベンジャミン高校に通うチャーリー・ウッズが 初めてファーストチームに選出された。【連続写真】タテ振りからヨコ振り？松山英樹のスイングに変化がレジェンドの息子として